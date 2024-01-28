韓國人氣女團LE SSERAFIM昨（27日）特地來台參加台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》錄影，怎料，中場LE SSERAFIM在品嚐台灣美食時，身為主持人的黃偉晉竟脫口：「好想要插（吃）他們下面的（停頓）選的那顆。」引發粉絲不滿，而黃偉晉深夜也發文致歉，坦言自己並沒有那個意思。對此，也有在場的觀眾PO出事發當時的影片替偉晉緩頰。

事件爆發後，不少粉絲湧入他的社群網站上批評的言詞，而黃偉晉也發文並還原當時的情況，「允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話，我心裡想表達的是『可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事』。」

據《三立新聞網》報導，一名參加當天錄製的觀眾在社群平台曬出一段影片，表示自己平常並沒有在關注黃偉晉，判斷他在現場真的沒有性騷擾的意圖，更有人指出現場收音不佳加上其他兩名主持人的起鬨，才會導致聽不清楚的人認為偉晉在開黃腔。

事實上，黃偉晉強調自己真很認真準備主持，「絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思。」除道歉外，黃偉晉直言自己真的很認真地準備了《紅白》的主持，絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家能相信他，日後會注意用詞。