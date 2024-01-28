直播主Toyz日前批評網紅超哥經營的日料店「醋飯難吃」，當街被痛毆到頭破血流，「情色教主」雪碧指出Toyz被打也是應該，畢竟一直在踩對方底線，對此，網紅推手圤智雨無言表示﹕「雪碧是瘋了嗎？爲什麼挺超哥」。

雪碧日前提及Toyz遭超哥痛毆，指出錯在Toyz先用言語挑釁對方，接著嘲諷﹕「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」，他強調去對方店裡吃東西，不好吃也不需要講出來，頂多委婉表示：「有待改進」，認為Toyz絲毫不懂得說話藝術，不過最讓她看不慣，則是Toyz當面跟小女孩說：「那個叔叔(超哥)是腦殘」，無疑是在教壞小孩。

圤智雨表示對於雪碧力挺超哥的行徑，讓他認為根本瘋了，不禁反問﹕「是非對錯都不知道了嗎？還是有錢就是道理？」指出超哥曾撂下狠話﹕「事情如果有機會從頭來過，他還是會打」，認為這番話不僅是負面教材，更是在挑戰社會安全底線，他強調成為大人必須要三思而後行，不論對方的目的性為何，難道都不能選擇用法律進行制裁。

圤智雨指出食物是否美味，本來就是個人口感問題，既然超哥想要知道答案，就要接受對方的正反評論，接著反問雪碧﹕「你該不會是屬於那種，如果你的家人在學校被霸凌，你直接會拿球棒帶人去討回來那種人吧，然後再大聲說，忍無可忍無須忍」，最後提出心中疑惑﹕「你挺超哥，到底是因為你討厭陳沂所以挺?還是因為你認識超哥，所以挺」。