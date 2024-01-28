浴室環境潮溼，經常累積水垢，一名女子推薦使用全聯超市販售的美國製除垢清潔劑，朝水龍頭的水垢噴灑，再用菜瓜布海綿搓洗，立即變得閃亮，表面就像鍍膜般，使用時味道也不刺鼻，一票婆媽看了使用心得也激起購買慾望。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，浴室水龍頭的水垢清洗沒多久又會浮現，讓她非常頭痛，直到用了在全聯買的美國製造的除垢清潔劑，噴在水龍頭表面，再用菜瓜布海綿清洗，立刻變得閃閃發亮，表面還像鍍膜般，且味道不刺鼻，效果讓她驚艷。

根據原PO上傳的照片看，未清潔的水龍頭累積大量水垢，使用清潔劑、靜置幾秒再刷洗，陳年水垢立刻瓦解，該商品主打強效除垢、1分鐘去垢，可清除水垢、汙垢及皂垢，並有99.9%的殺菌力。

圖文曝光，立刻讓不少婆媽生火，一票使用過的網友也推坑，大讚除垢效果好，味道也較緩和，使用過後浴室像新的一樣；但也有不少人指檸檬酸類的清潔劑，搭配熱水或科技海綿使用，也能達到去汙效果。