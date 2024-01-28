大陸民航業持續復甦，中國國航、南方航空預計去年歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為-9億元至-13億元（人民幣，下同）、-35億元至-47億元，相較於2022年超過上百億元的虧損，去年的虧損大幅收窄。廉價航空吉祥航空、春秋航空則有望實現盈利。

界面新聞報導，1月27日晚，中國國航、南方航空先後發布2023年業績預告，中國東航則尚未發布業績預告。

具體來看，中國國航預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-9億元至-13億元（2022年虧損386.19億元），預計實現扣非淨利潤（扣除非經常性損益後的利潤）-27億元至-37億元；南方航空預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-35億元至-47億元（2022年虧損326.82億元），預計實現扣非淨利潤-53億元至-70億元。

報導指出，民航業盈利主要受三大因素影響：出行需求、航油成本、匯率波動。

2023年航空客運需求持續回暖，南方航空2023年全年累計載客人數達1.42億人次，年增127.02％。但南航坦言，受國際客運航班恢復相對緩慢，大陸國內客運整體供過於求，經營仍出現虧損。

中國國航經營數據同樣大幅增長。2023年全年公司全年累計載客1.28億人次，年增169％。

出行需求維持高位，但航油價格同樣保持高位運行。南方航空在業績預告中提到，油價保持高位運行是導致公司面臨較大經營壓力原因之一。

匯率方面，由於航空公司擁有大量外幣金融負債和外幣金融資產，在匯率波動情況下，折算產生的匯兌損益金額較大；同時匯率波動還將影響公司飛機、航材、航油等源於境外的採購成本及境外機場起降費等成本的變動。

財報顯示，2023年上半年中國國航匯兌淨損失為15.65億元，南方航空匯兌淨損失為13.47億元，中國東航匯兌淨損失為13.27億元。南方航空、中國國航均表示，受到人民幣貶值、匯率波動等因素影響，公司2023年業績出現虧損。

但也有航空公司報喜。吉祥航空是七大上市航空公司中首家預告2023年盈利的公司。1月26日晚吉祥航空發布業績預告，預計2023年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.8億元-8.8億元，預計實現扣非淨利潤6.35億元-8.55億元，去年同期則是扭虧。

此外，廉價航空代表春秋航空2023年前三季度實現扣非淨利潤25.74億元，或也將業績報喜。