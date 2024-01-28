南韓合同參謀本部今（28）日表示，北韓於今日上午8時左右，從咸境南道新浦市附近的東部海岸發射多枚巡弋飛彈。北韓24日才試射多枚新型巡弋飛彈「箭矢-3-31」，另外北韓官媒今日上午痛批美軍與南韓軍隊進行的一系列軍演，警告若演變成戰爭，將「無情」征服美韓。

綜合韓聯社、路透社報導，南韓軍方未透露北韓究竟發射多少枚飛彈，僅表示韓國與美國情報部門正在密切分析飛彈的詳細數據，同時南韓軍方也與美軍密切合作，加強監視北韓的動向及警備。

北韓24日上午7時左右也向西朝黃海發射多枚巡弋飛彈，北韓25日證實，前一日試射新型巡弋飛彈「箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31），稱試射不影響鄰國安全，也與地區局勢「無關」。

北韓25日證實，24日試射新型巡弋飛彈「箭矢-3-31」。

今日發射巡弋飛彈，也是北韓今年以來第二度發射巡弋飛彈。

今日稍早，北韓官媒朝中社批評美軍與南韓軍方進行的一系列軍演，警告將引發「殘酷無情」的後果，「我們再次警告美國及傀儡韓國，如果戰爭導火線被點燃，他們將成為我們無情征服的目標」。

朝中社寫道：「今年開始，針對我們的核戰軍演就瘋狂地進行，這事實要我們為一場致命戰爭做好準備，我們要求以最壓倒性的力量徹底鎮壓美國及其走狗的入侵計畫。」

路透社指出，北韓已升級與美國及其盟友的對抗，不過美國、南韓官員均表示，未看見平壤打算立即採取軍事行動的跡象，儘管如此，官員及分析師仍認為，在彈道飛彈研發取得進展、強化與俄羅斯的合作，以及放棄數十年來期許與南韓和平統一的目標後，平壤可能持續、甚至進一步升級挑釁行為。