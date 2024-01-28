同時，為擴大推廣效果，觀光署曼谷辦事處協同台灣觀光協會先於23日前往清邁辦理B2B台灣觀光推廣會，以深入泰國市場、擴大來台客源，盼透過產品說明會及旅遊交易會，促成雙方業者更緊密的合作關係。

觀光署表示，泰國2023年來台人次近40萬，已逐漸恢復至疫前規模，復甦情況良好，尤其台灣在2023年泰國Google關鍵字中海外旅遊目的地類別奪下冠軍，一舉超越日本、韓國及香港等競爭國，顯見泰國民眾對來台旅遊具高度興趣。

觀光署此次於泰國春季旅展以親山、親海、樂環島為主題打造台灣館，實體呈現阿里山小火車、自行車、四季花卉及珍珠奶茶。現場提供多種體驗活動，更邀請到世界麵包冠軍吳寶春師傅特別準備2款冠軍麵包，用麵包香擄獲泰國人的心。

周永暉此次也與泰國出境旅遊協會（TTAA）及泰國旅遊觀光協會（ATTA）交流，研商未來互相送客計畫，且今年適逢TTAA成立40周年，周永暉對此特別恭賀並表達加強合作之意，也勉勵駐曼谷辦事處續與泰國觀光相關協會推動送客互訪，活絡旅遊商機。

周永暉表示，今年海外推廣首站來到泰國，後續包括菲律賓、印尼、馬來西亞等地，均將組團參與當地指標性國際旅展，以加大新南向市場旅客來台人數。

觀光署表示，目前國際旅客來台可享有諸多好康優惠，除了去年開跑的遊台灣金福氣抽消費金5000元、搭高鐵2人同行1人免費活動外，今年更特別推出結合高鐵、捷運與台灣好行的「Taiwan Pass」優惠票券，讓國際旅客能暢行無阻的漫遊台灣。