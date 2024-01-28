前黑澀會美眉Apple（黃暐婷）出眾外貌和風趣談吐，常受邀於各大綜藝節目常客，她前陣子宣布和牙醫老公趙國翔結婚與懷孕，準備迎接新生命到來，而已懷孕超過6個月的Apple，昨（20）日晚竟現身派出所報案，趙國翔則一臉愁容，直嘆：「掉皮夾真的是有夠麻煩！」

Apple和趙國翔早在2022就登記結婚，婚後一直有生小孩的計畫，但害怕得到太多外界的關注和壓力，才選擇等到懷孕後才一次公開。昨夫妻倆一同現身圓山派出所，原來是因為趙國翔弄丟了「最愛的愛馬仕皮夾」因此報案，趙國翔在IG限時動態透露：「來報案作筆錄，還有打不完的掛失電話…」不忘感謝警察「人民保姆辛苦了！」

Apple老公弄掉錢包。（圖／Apple IG）

看見老公胡塗掉錢包讓Apple哭笑不得，曬出老公在派出所內一臉苦惱，邊講電話邊翻包包的模樣，不禁虧他：「你看看，你看看，這是一個掉錢包笨蛋！」同時Apple再次感謝派出所員警耐心做筆錄，並心疼地說：「希望卡寶丟失的錢寶可以找得回來。」

女星Apple前陣子宣布交往4年的牙醫師男友趙國翔結婚及懷孕的好消息，她分享多張婚紗照，寫著：「從我變成我們再變成我們家，謝謝我們愛著彼此，走向下個階段。以後我是人妻，也是媽媽了，好神奇。」