冬天容易有手腳冰冷的情況，除了做好保暖措施，吃對食物也有助暖身。對此，營養師李婉萍分享10款暖身食材，包括山藥、生薑、羊肉、紅棗、韭菜、肉桂、黑芝麻、地瓜、南瓜及桂圓，還能為身體帶來許多益處。其中她提到，冬天血壓往往比較高，吃地瓜不僅驅寒，還有助調節血壓保持健康。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，冬天手腳冰冷原因除了體質虛寒、血液循環差外，營養不均衡也是一大主因，而通過選擇以下10款暖身食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力：

1、山藥：含膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，能夠補充身體所需營養並提供持久的能量，有助於保暖。

2、生薑：含辛辣成分「薑辣素」，以及加熱薑辣素產生的薑烯酚，能幫助血液更容易被輸送到身體，有助於促進血液循環、保持身體溫暖及增強免疫系統。

3、羊肉：其熱量、脂肪比同份量的豬、牛肉少，還含有蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、鈣，在冬天容易攝取過多熱量的期間，食用羊肉可控制體重，也可以達到禦寒暖身效果。

4、紅棗：屬於能讓身體發熱的食物，其中含有鐵質，可以促進血液循環，緩解手腳冰冷，也可以幫助補氣、補血。

5、韭菜：除了富含胡蘿蔔素、維生素B2，還可以驅寒暖身，助於促進血液循環，讓身體保持溫暖。

6、肉桂：含「肉桂醛」成分，有助於提高身體溫度、促進代謝，對抵抗寒風相當有幫助。若在喝咖啡時，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果。

7、黑芝麻：含豐富的鐵、鈣、鎂、鋅、維生素E等營養素，有補血、補腎、潤腸、抗氧化等功效。

8、地瓜：不只是高纖的好澱粉食物，且含有高鉀，具有調節血壓的作用。冬天的血壓往往較高，因此，吃地瓜可以幫助調節血壓保持健康。

9、南瓜：營養成分全面、價值非常高，可暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。

10、桂圓：富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，具補血、益脾、活絡氣血及改善手腳冰冷等功效。