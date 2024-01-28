新竹縣警局新湖分局日前接獲報案，一名42歲聶姓男子，因不明原因遭人持刀砍傷，因而負傷躲避進超商內，嫌犯犯案後已隨即逃離現場，聶男經救護人員送醫後，所幸傷勢穩定，並無生命危險。

據了解，上周三（24日）晚間11時許，民眾報案指稱，有一名男子身受刀傷躲進超商內，轄區新湖分局受理後，立即與刑警大隊共組專案小組火速查辦，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組擴大調閱監視器，分別於26及27日晚間，循線在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道，將涉案的龔姓主嫌等3男2女全數逮捕到案，並查獲龔男持有之大麻（約5公克）、安非他命吸食器、凶刀2把及做案衣服。

據悉，龔男懷疑女友與其他男人外出喝酒，因而心生不滿，便撂了友人一起前往案發處，見巷弄內有一男一女走近，還未仔細確認，降誤以為對方就是龔男的女友及尋仇對象，便分別持2把兇刀砍殺對方。警詢後，將龔男等5嫌依刑法殺人未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖分局呼籲，民眾遇事應理性處理，切勿使用暴力，治安工作不容挑戰與破壞，如有暴力不法情事，一律嚴正執法依法從嚴究辦，本案迅速偵破讓縣民鄉親安心，治安不容挑釁。

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