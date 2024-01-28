2024年1月28日澎湖縣／馬公市公所喜迎祥龍年，28日一早邀請書法名家寫桃符免費贈，同時舉辦親子DIY等豐富多彩的節目。（許逸民攝）

2024年1月28日澎湖縣／馬公市公所喜迎祥龍年，28日一早邀請書法名家寫桃符免費贈，現場擠滿熱情民眾，馬公市民代表會主席歐銀花（右）也趁此機會發小紅包，向市民拜早年。（許逸民攝）

2024年1月28日澎湖縣／馬公市公所喜迎祥龍年，28日一早邀請書法名家寫桃符免費贈，現場擠滿熱情民眾，市長黃健忠（左）也趁此機會發「一元復始」小紅包，向市民拜早年。（許逸民攝）

澎湖馬公市公所為發揚傳統書法文化及增添新年節慶喜氣，於今（28）日上午在公所3樓大禮堂舉辦「桃符迎春、好運龍來」春聯贈送活動。特別邀請澎湖縣書法學會16位資深書法家現場揮毫，更可依個別需求客製化，讓民眾都可以免費拿到專屬於自己的春聯。

而市長黃健忠、馬公市民代表會主席歐銀花也趁此機會發「一元復始」小紅包，向市民拜早年，包括市代會副主席莊國輝，市代黃旭輝、吳武宗和縣議員蘇陳綉色等亦出席這活動。

馬公市公所表示，春聯作為農曆新年不可或缺的傳統元素，象徵著除舊佈新與迎接好運。活動旨在傳承與推廣傳統節慶民俗文化，同時為即將到來的春節增添喜慶氛圍。

所以邀請了澎湖縣書法學會陳鼎盛理事長、呂明鏡、王明立、陳明生、李傳續、李俊賢、張碧芬、呂添德、謝聰惠、謝聰明、陳永堅、林昇進、陳成統、呂順義、歐萬丁、薛永在等16位資深書法家，現場揮毫書寫春聯，為民眾免費提供。

而為了確保春聯的品質，公所今年準備了優質且耐久的「萬年紅」春聯紙，確保每位參與的市民都能獲得一份特別的新年祝福。此外，活動還包括馬公市立幼兒園孩子們的賀歲表演、古月樂團的國樂演奏，以及親子DIY和創意春聯體驗等豐富多彩的節目。在現場民眾熱情參與下，營造出濃厚的年節氣氛。

黃健忠對於書法學會的積極參與表示衷心感謝。他說，這樣的活動不僅提前為市民帶來了溫馨與歡樂的節日氣氛，更是共同迎接祥龍年的美好開始，也向大家致以新春的祝福，祈願在即將到來的新年裡都能享受平安順遂的好運。