網友發文。（圖 / 翻攝自臉書社群《靈異公社》）

萬物皆有靈，世上無奇不有。網友透過臉書社群「靈異公社」轉述軍中傳聞，指出一名中尉過去在中部陸軍部隊擔任輔導長時，一位天兵向夜市的老闆指定要吃「懷孕的母蛇」，未料，事後竟然因此高燒不退，就連軍醫也束手無策。這件事裡最離奇的一幕，還是眾人驚見該天兵，從嘴裡吐出5、6條活生生的小白蛇。

網友表示，該位輔導長指出，他仍記得某個晚上，政戰士忽然通報指稱，A兵高燒已接近40度，已陷入昏迷不醒。中尉獲報隨即將A兵緊急送醫，經過急診的中校軍醫檢查後，卻直搖頭：「這種症狀，自從當軍醫以來，從未見過，也不知道要怎麼處理。」

軍醫當下只好請輔導長進入病房，讓他查看A兵的嘔吐物，未料，才低頭一看，竟然是5、6條小白蛇。軍醫見中尉面色凝重，知道他仍有質疑，便解釋：「我知道你不相信，但是寄生蟲和蛇，我還是知道區別的，我沒看過這樣的，也不知道怎麼處理…」。

面對眼前這荒誕的一幕，中尉一時半刻仍無法回神，緊接著，又見到A兵再吐出5、6條活生生的小白蛇，眾人全嚇壞。此時，一旁的士兵想起A兵與B一起休假時，2人沒回南部，或許B兵得知內情，當下連忙就將B兵叫來醫院了解。

「A兵在蛇肉店，指定要吃一條還未殺的蛇，老闆有跟A說，這條母的應該是懷孕了，身體鼓鼓的。」B兵表示，他們休假時計劃一起去逛夜市，期間A兵路過一家販賣蛇肉的店面，就向老闆指定要吃一條還未殺的蛇。儘管老闆強調母蛇肚子鼓起，應是有孕在身，未料A兵卻相當堅定：「那就這條了。」

中尉得知實情後頭疼萬分，倘若A兵真有不測，他若將超扯的實情向營長報告，下場恐怕也會很慘。

後來，中尉聯繫A兵家屬，對方同時帶了一名師父，2小時內火速飆車趕抵；只見這名師父在病房裡雙眼緊閉，口中念念有詞，約莫半小時後，向A兵的家屬表示：「你家小孩吃到修行的蛇精了，這蛇在深山樹裡修行，剛好樹又被山老鼠砍掉，在木材場被捉到賣給蛇店…」。

師父說，這條蛇本不願放過A兵，家屬苦苦哀求，後來是以替蛇迴向、發誓不吃蛇肉為條件，終於換回一命。更離奇的是，這條蛇還稱夜市蛇店裡的另一條藍蛇是她的夫君，要求家屬將他帶回台東某處山區，什麼時候野放，A兵就什麼時候醒過來。神奇的是，家屬果然在蛇店找到一條藍色的蛇，在台東放生後的當晚，A兵竟然就真的清醒過來。

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