台灣高鐵台中烏日站昨（28）日下午一名年約60歲男性乘客，不僅阻擋列車行駛，還揮拳毆打攻擊保全員，所幸保全員反映迅速將男子制伏，被目擊民眾全程拍下。對此台灣高鐵公司回應，嚴厲譴責暴力行為，已通報鐵路警察，全案依法辦理。

高鐵公司指出，本案為車安保全依照勤務要求，協助處理酒醉旅客影響乘車秩序而衍生的肢體衝突，台灣高鐵公司除至表遺憾外，更對暴力行為表達嚴厲譴責。依程序已於第一時間通報鐵路警察，全案依法辦理，除將配合調查，並提供保全人員必要協助。