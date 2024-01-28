台南安平福城堂福德正神前往祖廟屏東車城福安宮開光啟靈回鑾遶境28日登場，破紀錄由60名台南「舞魅孃」禮生舉旗，每位禮生身穿寶藍色低胸禮服，小露酥胸，走在遶境隊伍最前面，十分吸睛。（洪榮志攝）

台南安平福城堂福德正神前往祖廟屏東車城福安宮開光啟靈回鑾遶境28日登場，一整天預計遶境12至14小時。儘管規模並不是特別大，但卻破紀錄集結有「最美禮生團體」之稱的台南「舞魅孃」60名禮生擔任舉旗，每位禮生身穿寶藍色低胸禮服，小露酥胸，走在遶境隊伍最前面，沿途十分吸睛。

安平福城堂福德正神前往祖廟開光啟靈後，今天舉行祈安遶境活動，共有2頂神轎搭配12組陣頭，一大早浩浩蕩蕩從安平區林默娘公園啟行，遶境範圍全都在安平區內，入廟停點超過20處。

由於領隊的舉棋禮生多達60人，堪稱全國禮生單場次最多人，沿途非常壯觀。不過，因禮生們需全程徒步走完，她們一大早頂著低溫集合著裝，每個人也都冷得發抖，頗為辛苦。

台南舞魅孃團長「龜龜」說，這是舞魅孃創團11年以來，首度有60位禮生共同參與同場盛事；一般常見禮生多是6至8人，之前出過最多是32人，此次應主家要求一口氣加到60人，搭配主家祀奉福德正神，共準備60套寶藍色低胸禮服，及60頂純手工縫製頭冠，時間長達半年之久。