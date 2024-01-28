澳網女單決賽以莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的壓倒性勝利結束，另一頭在澳網青少女組單打，地主希望愛默生瓊絲（Emerson Jones）在決賽慘敗，頭號種子雅米柯娃（Renata Jamrichova）以6-4、6-1直落二費時僅61分鐘就勝出。過去29年沒有澳洲人在這裡摘冠。

少女組決賽顯然比成年組更激烈，瓊絲首盤4比1領先，雅米柯娃突然發威連得5分，逆轉拿下首盤。第二盤瓊絲狀態下滑，雙方在體型上有一段差距，賽後擁抱時，雅米柯娃看起來像個巨人。其實16歲的雅米柯娃登錄身高為173公分，並沒有特別巨大，只是瓊絲的個子更小。

今年15歲的瓊絲被拿來與退役球后巴蒂（Ashleigh Barty）相比，當然現在看來還差得很遠，似乎也還需要再長高。巴蒂身高166公分屬於小型選手，主要是倚仗犀利的正手拍對角攻擊，以及靈活的網前攻防。

曾經打到世界前10的女將之中，身高最矮的應該是158公分的南非女將柯茲兒（Amanda Coetzer），她在1997年打到世界第3。但是在力量至上的當代網球，體型的劣勢會限制力量的發揮，歷來最有名的技巧派高手辛吉絲（Martina Hingis）也有170公分的身高。