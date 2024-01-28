越南一名50歲的男子日前和友人舉辦年末派對，吃了使用豬血、內臟、碎肉、豬油及穀物製成的血腸，也就是當地俗稱的「黑布丁」，隔天開始發燒、寒顫、腹瀉、四肢發青等症狀，住院治療後仍因多重器官衰竭死亡。

據外媒《tintuc》報導，派對當天，男子和朋友一起宰豬製作「黑布丁」，使用豬血、內臟及碎肉，加入豬油和穀物製成血腸食用，隔天男子出現全身痠痛、發燒、寒顫、腹瀉及四肢大面積發紫狀況，家人緊急將他送醫治療。

經醫師診斷判是豬鏈球菌引起的敗血性休克，緊急開立抗生素並轉院至中央熱帶疾病綜合醫院，但轉院5小時後，男子不僅四肢發紫，連臉部也出現壞死性紫斑，病況急轉直下，最終因多重器官壞死衰竭、代謝性酸中毒等併發症死亡。

中央熱帶疾病綜合醫院綜合科副主任阮國芳（Nguyen Quoc Phuong）表示，豬鏈球菌是豬隻常見的傳染病，細菌會藏在幼豬的扁桃腺、鼻腔、生殖器及消化道，感染豬鏈球菌會導致多重器官衰竭、代謝障礙和嚴重凝血異常，致死率非常高，這類感染普遍出現在未經適當烹調的豬肉製品，他強調目前豬鏈球菌沒有疫苗可預防，提醒民眾豬肉要煮熟再食用。