過去一周，中國官員採取了一系列旨在恢復經濟增長和穩定市場的措施，《華爾街日報》認為，這些舉措表明政府對經濟的擔憂正在加深。

這些應對措施顯示出了新的緊迫性，同時表明，與一周前試圖樹立對中國經濟的信心那時相比，政府的態度發生了轉變。促使推出這些應對措施的最新因素是中國股市的下挫。中國國務院總理李強在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 上對商界和政界領袖說，中國擁有無以倫比的製造業優勢，以及一個由中等收入消費群體組成的「超大規模」 市場，所以選擇中國市場「不是風險，而是機遇」。

在過去一周裡，中國官員已宣布下調銀行的存款準備金率，下調支農支小再貸款、再貼現利率，並放寬規定，允許房地產開發企業利用經營性物業貸款償還房地產開發企業及其集團控股公司（含並表子公司）存量房地產領域相關貸款。

他們還直接採取了抑制股市頹勢的舉措，中國國務院呼籲要採取更加有力的措施促進資本市場平穩健康發展。投資者表示，官員們已經在悄悄要求有國資背景的金融公司買入股票，幫助抑制股市的跌勢。

報導引述資產管理公司景順(Invesco)的亞太區全球市場策略師David Chao說，如果細品中國政府的表態，信號是中國經濟狀況並沒有那麼糟糕。他說，個中意味已經發生變化，現在決策者似乎更留意、更關心且更能體察市場情緒。

這些措施已遏制市場跌勢。基準上證綜指25日攀升3％，今年以來的累計跌幅收窄至2.3％。

但上述新舉措會能有效提升整體經濟嗎？經濟學家對此持懷疑態度。要想扭轉局面，將需要加大財政支出力度，並採取新的舉措解決房地產行業的問題。一些經濟學家主張，為消費者提供更直接的幫助，但中國政府基本沒有表現出對此類措施的興趣。

大舉推出一攬子刺激計劃、猛然助推中國經濟實現轟轟烈烈擴張的日子似乎已經一去不復返。包括中國領導人習近平在內，上上下下的政府官員已示意，決心讓中國經濟走上更健康的軌道，即使這意味著要容忍經濟增長放緩。

結果就是，去年開始的滴灌式刺激政策在2024年將繼續實施，這可能會讓押注政府採取更果斷行動的投資者失望。有經濟學家預計，政府將擴大基建支出，並推出其他促增長措施，但不會像金融危機之後以及2015年股市暴跌後經濟放緩時那樣，注入數兆元現金來拯救經濟。

現在的問題是，這種慢而穩的做法是否足以重振跌至谷底的家庭和企業的信心，並驅逐連續數月物價下跌後籠罩在經濟頭上的通縮幽靈。

報導引述新加坡華僑銀行(OCBC)中國研究部主管謝棟銘觀察：「中國的關鍵任務是如何重振經濟。」

中國經濟去年增長了5.2％，增幅超過了2022年，但如果不考慮疫情期間經濟處境艱難的這幾年，仍是幾十年來最疲軟的增長率之一。

中國央行行長潘功勝24日表示，央行決定於2月5日下調金融機構存款準備金率，這將釋放人民幣1兆元用於新發貸款。但問題在於借貸需求疲軟。隨著利率上升導致全球需求降溫，出口商目前處境艱難。與此同時，面對長期低迷的房地產市場，家庭正在儲蓄，而不是消費。

報導引述瑞穗證券(Mizuho Securities)研究中國問題的資深經濟學家Serena Zhou表示，他認為還有很長的路要走，光下調一次存款準備金率是不夠的。

大多數經濟學家都表示，中國今年要想達到接近5％左右的增長率（與中國政府在2023年設定的增長目標相同），就意味著政府推出的財政政策和其他政策工具需要在推動中國經濟發展方面發揮比貨幣政策更大的作用。中國政府尚未設定2024年的經濟增長目標，但如果設定了，預計會保持在5％左右；中國政府通常是在每年3月份發布增長目標。

中國政府已表明，今年將容忍收入與支出之間有更大的缺口，而不是通常允許的預算赤字與GDP之比為3％或更低，此舉偏離了以往的財政慣例。新的債券已經發行，用於為基礎設施投資提供資金，經濟學家預計由政府主導的保障性住房、城中村改造和製造業方面的支出將會增加。

但中國經濟面臨的最大一個問題是房地產行業。政府官員表示，他們不想重蹈覆轍，依靠債務刺激下的房地產開發投資來驅動經濟增長，因此在與房地產相關的刺激措施上，他們的操作空間有限。

去年，中國放鬆了中小城市的一些購房限制，並降低了房貸利率。但是，新住宅建設大幅減少，房價下跌，房屋交易基本陷入停滯。房地產行業的困境對中國消費者造成沉重的壓力，尤其是那些採用常見的貸款方式買房，支付預付款購買了期房的消費者。

經濟學家表示，中國政府需要找到更好的解決方案。具體來說，許多人認為，政府需要設法讓那些停工的住宅項目完工，以此來清除房地產市場的阻礙，重振消費者信心，或者可以動用政府或央行的資金來收購項目，並將其交給財務健康的開發商。

報導引述研究公司龍洲經訊(GaveKal Dragonomics)的中國研究副主管Christopher Beddor說：「就刺激措施而言，政府的投入可能得到的最大價值就是讓購房者放心，讓他們感到對於預售房，只要買了就能拿到房。」

總體而言，中國最新推出的這種更加克制的刺激政策，意味著未來幾年經濟增速很可能會低於以往。中國還面臨諸多長期挑戰，例如，與美國為首的西方國家關係緊張，以及人口結構惡化。

Pantheon Macroeconomics的首席中國經濟學家Duncan Wrigley周四在給客戶的一份報告中稱，中國政府也在尋求使經濟從房地產轉向先進製造業和其他高附加值活動，官員們越來越重視增長的質量，而不是數量。

中國總理李強在達沃斯對與會者表示，中國經濟會有跌宕起伏，但長期發展趨勢不變。但據世界銀行預測，2024年中國經濟增長率將達到4.5％，2025年將放緩至4.3％，不過，一些經濟學家表示，中國經濟可能很快就難以實現遠超3％的增速。