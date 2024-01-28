國防部委外經營台北市某幼兒園驚傳虐童事件，台北市教育局先前已針對涉及虐童的2名教保員分別開罰60萬元，且終身不得再進幼兒園擔任教保員，但有家長質疑園方知情不報，被發現後才先一步向教育局通報。北市教育局28日回應，由於涉案範圍廣大，調查小組須再花時間訪談，原訂1月召開的會議已展延到2月中，屆時才有結果。

台北市某幼兒園驚傳虐童，北市教育局去年11月底確認2位教保員確實有虐待幼兒身心，已依《教保服務條例》分別裁罰60萬元，且終身不得再進幼兒園擔任教保員。

近期家長則有質疑園方知情不報，台北市教育局副局長陳素慧今表示，園所負責人則已依違反《教保服務人員條例》，開罰6萬元最重罰鍰。

陳素慧表示，針對事件相關人員疑似涉有知悉未通報及不當管教，已組成調查小組釐清，原訂1月召開會議確認結果，但因家長投訴內容牽涉人員、範圍廣大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。