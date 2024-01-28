大陸女星秦嵐在電視劇《延禧攻略》飾演溫柔的富察皇后，知名度大開，參與許多綜藝節目，自然不做作的個性圈粉無數。最近她曬出一組鑲滿亮鑽的禮服照，頂著一頭招牌短髮，轉身秀出驚人美背，高貴冷豔的風情令許多粉絲瘋喊：「高冷人設歸位了，美得我神魂顛倒！」

秦嵐最近在社群平台上曬出一系列身穿綴滿亮片與鑽石的銀色禮服，只見禮服採不對稱的設計，讓她露出右側白皙的臂膀，左側則是延伸禮服閃耀的布料，低胸的造型也讓她洩出事業線，高雅中帶有一絲霸氣。此外，這款超貼身的禮服也讓她婀娜多姿的身體曲線展現無遺，轉身一看，絕頂的蝴蝶骨更凸顯她毫無贅肉的零瑕疵美背。

秦嵐2018年演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，不只讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐也以此打開在台灣的知名度，近年也陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》、《關於唐醫生的一切》等作品，秦嵐也因拍《關於唐醫生的一切》和小10歲的魏大勛傳出戀情，兩人多次被拍到出遊，愛得相當高調。