警消人員獲報到場，騎士已經沒有生命跡象，送往柳營奇美醫院急救。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區市道165線28日上午10點24分發生一起機車與汽車對撞車禍，男騎士當場倒地，警消人員獲報到場，騎士已經沒有生命跡象，送往柳營奇美醫院急救，詳細事故發生原因待由警方調查。

這起事故發生在市道165線柳營果毅後往六甲區方向，消防局10點24分獲報後，派遣柳營等分隊人車到場，強大的撞擊力道導致機車起火燃燒，汽車車頭則是凹陷全毀，地上滿是車輛的零件碎片。

救護人員經檢傷後，發現男騎士已無生命跡象，隨即將他送醫院急救，詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。