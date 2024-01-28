台南市柳營區市道165線28日上午10點24分發生一起機車與汽車對撞車禍，男騎士當場倒地，警消人員獲報到場，騎士已經沒有生命跡象，送往柳營奇美醫院急救，詳細事故發生原因待由警方調查。
這起事故發生在市道165線柳營果毅後往六甲區方向，消防局10點24分獲報後，派遣柳營等分隊人車到場，強大的撞擊力道導致機車起火燃燒，汽車車頭則是凹陷全毀，地上滿是車輛的零件碎片。
救護人員經檢傷後，發現男騎士已無生命跡象，隨即將他送醫院急救，詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。
台南市柳營區市道165線28日上午10點24分發生一起機車與汽車對撞車禍，男騎士當場倒地，警消人員獲報到場，騎士已經沒有生命跡象，送往柳營奇美醫院急救，詳細事故發生原因待由警方調查。
這起事故發生在市道165線柳營果毅後往六甲區方向，消防局10點24分獲報後，派遣柳營等分隊人車到場，強大的撞擊力道導致機車起火燃燒，汽車車頭則是凹陷全毀，地上滿是車輛的零件碎片。
救護人員經檢傷後，發現男騎士已無生命跡象，隨即將他送醫院急救，詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。