美國三級片女星Jesse Jane，演出史上斥資2.5億最高成本的色情影片，就此打響名號，沒想到淡出螢光幕多年的她，日前傳出陳屍屋內的噩耗，享年43歲，警方目前仍在調查真正死因。

根據美媒《TMZ》報導，奧克拉荷馬州警方24日對Jesse Jane及同居男友進行社福檢查時，由於遲遲得不到回應便破門而入，沒想到驚見兩人陳屍在屋內，初步判斷死因為吸毒過量，根據當地電視台KOCO TV報導，警方已經將現場殘留的物品送往檢驗，希望能釐清真正死因，以及確切死亡時間。

Jesse Jane曾擔任模特兒，並參加過選美比賽，2003她與成人電影工作室簽約，推出首部三級片作品《打敗魔鬼》（Beat the Devil），不過讓她一戰成名是海盜系列三級片電影，當時片商豪砸800萬美元(折合新台幣約2.5億）拍攝續集《Pirates II: Stagnetti’s Revenge》，與當時三級片皆採低成本拍攝，形成強烈對比，在當時掀起討論熱潮。

Jesse Jane生前受訪透露進入剛圈子的時機點剛剛好，由於當時所有人都得掏腰包購買相關影音產品，讓自己獲得超高知名度，不過隨著網路發達，逐漸扼殺此行業發展，而她後來轉換跑道發展，不僅跨足美國主流電視圈，還在Playboy頻道主持過節目，甚至參與HBO電視劇演出，未料卻於007年宣布引退，轉行賣起成人玩具，回歸平淡生活的她，卻因為酒後痛毆男友入獄，登上社會新聞版面。

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