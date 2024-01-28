尾牙、春節過年聚餐不斷，難免興致來了會小酌幾杯，但千萬不要空腹飲酒。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述研究指出，與隨餐喝酒者相比，空腹喝酒者在罹患胃癌、肝癌及大腸癌的風險上，呈顯著增加；除此，這些空腹喝酒的人，更容易在40歲之前，就罹患腸胃道的癌症，其風險增加了30％，不可不慎。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，空腹喝酒是相當危險的行為，研究人員分析來自英國大數據、總共34萬筆的資料顯示，與隨餐喝酒者相比，空腹喝酒者得到腸胃道癌症風險增加10％；且進一步發現，罹患胃癌風險增加56％、肝癌增加42％、大腸癌增加17％。

不僅如此，黃軒指出，該研究還提到，空腹喝酒者，更容易在40歲之前，就罹患腸胃道的癌症，其風險增加了30％，這在醫學上稱為「早發性癌症」；而在60歲以上的「緩發性癌症」，風險也增加了8％。所以無論飲酒量如何，只要空腹喝酒，罹癌風險都很高。

至於為何空腹喝酒，會較容易罹癌？黃軒說，研究人員認為，關鍵在於食物會延遲胃排空，減少酒精的吸收，而當空腹喝酒時，酒精解毒酵素也比較偏低，會造成酒精清除力降低，酒精代謝物就會直接通過反覆刺激腸道發炎，從而提早形成癌化環境，促使腸胃道罹癌風險增加。

另外，有些人喝酒就不吃飯，因為酒的熱量很高，以為此舉就可減少發胖機率，實際上，黃軒表示，從現在科學證據來看，不論是空腹喝酒，或喝酒不吃飯，皆為不良飲食行為，都會促使罹癌風險增加。

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