國道1號南向雲林縣大埤路段，今天（28日）清晨6時10分，發生一起聯結車追撞自小客車意外，造成自小客車李姓男駕駛頭部受創，呂姓女乘客無明顯外傷，2人意識不清，分別送雲林虎尾若瑟醫院與嘉義大林慈濟醫院治療。由於假日車流量大，現場一度回堵。

警方表示，康姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向245.9公里處，疑因未注意前方路況，追撞前方李姓男子駕駛的自小客車，李男與乘客呂女受傷送醫，經酒測2車駕駛皆無酒駕，另外，車禍散落物波及陳姓男子所駕駛的自小客車，造成車輛毀損，全案由警方調查釐清。