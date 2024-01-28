高雄市梓官區漁產豐富，其中牛路溝公園是隱藏版凶狠圓軸蟹秘境。（公園處提供／任義宇高雄傳真）

位於梓官牛路溝公園，近日有民眾發現有螃蟹出沒，高雄市工務局公園處表示，是體型可達13公分的兇狠圓軸蟹，提醒民眾前往公園要留意腳邊小生物。

工務局局長楊欽富說明，兇狠圓軸蟹是臺灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。兇狠圓軸蟹的體型巨大，是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯。

公園處表示，兇狠圓軸蟹在雨季期間進行繁殖，繁殖季會因雨季開始時間的早晚而變動，大約在6月至11月間。雖然目前並不是兇狠圓軸蟹的繁殖及活躍時期，但園區內依舊可看到蟹洞，為保護民眾自身及維護生態，請民眾至園內休憩遊玩時，注意腳下兇狠圓軸蟹巢穴。

工務局說，高雄市梓官區東鄰橋頭、南傍高雄、北接彌陀、岡山、西臨台灣海峽，當地居民農漁參半，農產、魚產均極豐富，是名符其實的魚米之鄉。而隱藏在梓官區內的牛路溝公園，更是鮮少人知道的凶狠圓軸蟹祕境，家長帶小孩到園內遊玩時，竟然還能體驗一場小型生態教學。