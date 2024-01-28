日本拉麵店老闆都十分有個性，店內規矩多但客人仍絡繹不絕，一名日本YouTuberアカボシ（Akaboshi）日前到知名的「拉麵二郎」用餐，點大碗拉麵加料、加肉，花17分鐘吃完，途中還被老闆罵吃太慢，打亂供餐流程，事後他還道歉是自己的問題。

《宅宅新聞》報導，Akaboshi日前在YouTube上傳到「拉麵二郎」用餐的最新影片，他點了大碗拉麵加肉，配料全加，拉麵送上桌堆得像小山一樣，有許多高麗菜、豆芽菜和大塊肉，他花17分鐘吃完，過程中還被老闆罵吃太慢，打亂供餐流程，他立刻道歉並加快吃麵速度。

吃太慢「打亂批次」是拉麵二郎的禁忌。（翻攝自YouTube）

影片PO出後，不少網友為他抱不平，「吃不到17分鐘就被嫌慢」、「店家太過份了」、「這樣我都不敢去拉麵店」。但也有內行網友解釋店家沒錯，「打亂批次」是拉麵二郎的禁忌，因為店家使用粗麵，煮麵時間長，為提高翻桌率，在客人還在用餐時，先煮好下一批次客人的麵，如果客人吃太慢，麵放久爛掉就得重煮，影響到後續的供餐，拉長排隊時間。

事後Akaboshi也發文道歉，指出店家沒錯，因為吃快一點、不打亂供餐流程是二郎自古以來特有的規矩，應該入境隨俗，有錯的是他，並表示西台二郎真的很好吃，老闆也很體貼，為了不同食量的客人，業者特別設計普通、少一點、半份等不同份量的拉麵。