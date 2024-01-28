全聯除販售各式家庭用品外，也不定時推出甜點，一名女子在全聯購入一款79元的法式布蕾派，口味不甜膩、蛋味十足，讓她大讚好吃，貼文引發網友高度關注，吃過的人指該款是全聯甜點的經典款，是眾多甜點中CP值最高，且配合超市活動，不定期會有促銷價。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，在超市的甜點櫃看到法式布蕾派，售價是79元，她買回試吃後大讚味道不甜膩、蛋味也很足，她秒嗑掉1／4，表示很值得再回購。

許多網友看了她的文章，直呼該款布蕾是全聯經典款，眾多甜點中的第1名、CP值最高，同時也是少數會不斷回購的商品，不少人買回家後會再加工，擺上草莓或藍莓等水果裝飾；還有女網友在布蕾的表面灑糖，再用噴槍烤成焦糖，外觀及口味都更上一級。

留言中也有人感嘆該款布蕾售價愈來愈高，最初售價僅49元，陸續漲到59、69元，如今售價已漲至79元，有婆媽建議可把握特價期間撿便宜嚐鮮。