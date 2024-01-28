理想混蛋27、28日在高雄舉辦「奇異點」巡迴演唱會。（何樂音樂提供）

理想混蛋27、28日在高雄舉辦「奇異點」巡迴演唱會。（何樂音樂提供）

理想混蛋27、28日在高雄舉辦「奇異點」巡迴演唱會。（何樂音樂提供）

人氣樂團「理想混蛋」首登高雄流行音樂中心，27、28日移師港都舉辦「奇異點」巡迴演唱會，2場吸引破萬名樂進場迷朝聖！主唱雞丁與鼓手Look、吉他手阿哲、建廷為此次開唱祭出全新造型、新輯歌曲、個人自選曲等，4人化身「闇黑影者」從神秘光束中帥氣登場，雞丁特別染了一頭灰紫新髮色，高喊「想我們嗎？高雄」 ！有別於上次在高雄演出慘遇場館冷氣故障，這次登台盡情享受，Look直呼：「今天的高雄有冷氣。」

理想混蛋選在超級周末夜開唱，高雄巨蛋有韓國天團Super Junior、愛河畔有超萌黃色小鴨入港、台北小巨蛋迎來韓國人氣女團LE SSERAFIM演出，無畏強碰這些演出，高人氣的他們締造2場完售佳績，透過歌聲傳達給樂迷們勇氣與追夢精神，獻唱〈天真世界的叛徒〉、〈請、謝謝、對不起 〉、〈再一次就好〉後，團員細數巡演場次即將來到最後的「奇7點」，與粉絲彼此間充滿不捨，雞丁感性說：「很想念各位鄉親們，在不同城市看到熟悉的面孔在台下讓人很安心！有粉絲說錢錢沒有不見，是變成美好回憶存在世界各地，不管以後走到這裡或是很遠的遠方，希望都有你們的陪伴。」

4人展現滿滿誠意，除了樂團形式演出，每個人精心安排solo自選曲橋段，首先由雞丁打頭陣，笑稱這是「獨挑大樑，才藝表演時間」，喜愛K-POP的他用鋼琴自彈自唱方式把韓國女團NewJeans夯曲〈Ditto〉詮釋成抒情版本別有一番風味，不忘笑虧「特別是今天高雄有Super Junior，謝謝你們選擇來看理想混蛋」，深情款款讓現場彷彿變成另類韓星見面會fu，對於首次在演唱會上翻唱韓文歌，他更強調明天就不會唱囉，僅此今天限定。

一首首創作展現出理想混蛋的音樂實力，雞丁唱了近3個小時，經典歌〈行星〉時粉絲點亮手機燈成了一片星海、代表作K歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉引領全場大聲唱和、其中重新演繹〈夏夜煙火〉 Winter Version改編成搖滾版；〈我反芻著你留下的寂寞〉與〈Reset〉徹底釋放內心搖滾魂！驚喜彩蛋則是雞丁與Look對唱經典台語情歌〈愛情限時批〉，正宗K（Kaohsiung）-POP這首接地氣好歌掀起高潮，「男男對唱」版本加上宛如音樂祭的趣味互動讓台上台下都歡喜，雞丁搞笑自封是「在萬芳醫院實習過的小萬芳」、Look為此苦練台語2個月、用身高笑稱自己不是伍佰，是「170」。

理想混蛋充滿感激，從小的live House、走到那麼大的舞台，「背後是要很多人的支持，謝謝這一路愛我們的你們，把〈離開的一路上〉獻給大家，視訊秀出一場場幕後、台上的照片作為紀錄；雞丁相約粉絲，站上北流時充滿不確定性，此刻這個巡演坐了飛機繞了一圈，在這尾聲充滿許多的回憶，笑說十週年時再來辦一次「奇異點」。面對熱情安可聲，他們再度現身感謝粉絲支持，應景演唱〈今天星期六〉，即興發揮巧思把「黃色小鴨」、「碳佐麻里」、台語詞彙融入歌曲，最後用〈沒有名字的地方〉畫下首日句點，今（28）日晚上繼續展開高流第二場演出。