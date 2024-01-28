星卉劇中產檢身邊有沈世朋相陪。（三立提供）

星卉劇中產檢身邊有沈世朋相陪。（三立提供）

星卉劇中產檢身邊有沈世朋相陪。（三立提供）

星卉在三立8點台劇《天道》中有孕在身卻被渣男老公黃玉榮背叛，選擇簽字離婚成了準單親媽媽，也因為黃玉榮的負心，讓星卉與同樣失婚的沈世朋有機會被送作堆，劇中兩人在醫院相遇，沈世朋很貼心地陪星卉做產檢，對於未來搞曖昧的對象，星卉開玩笑說：「他很會釣魚、料理魚，寶寶應該蠻喜歡他的，因為會煮魚湯給我補身子！」

拍產檢戲時，星卉也很注意剛懷孕的孕婦一些小細節，像用包包保護著肚子，被問是否想有屬於自己的小孩，她表示常常做超音波檢查，只是照了腹部內臟，就是沒照過小孩，也沒有懷孕過，以前曾經想過要凍卵，但現在要凍也來不及了，已48歲的她的說：「就為時已晚，我現在這年紀沒機會了，是醫生講的，我有去諮詢過，因為我天生只有一個卵巢，所以比別人更不會有機會，我其實已經放棄這個念頭。」她也很樂觀面對，「反正我有狗狗女兒嘛！而且在戲劇中經常懷孕、流產，經驗很多了，都能感同身受，知道懷孕很辛苦。」

戲外已經有11歲兒子的沈世朋，笑說兒子現在這年紀正是皮的時候，體力又旺，拍戲有空時還要去補習班接他下課，被問可要再拚一胎？沈世朋笑說：「不要了啦！萬一又再生個兒子哪有體力。」原來他有時拍戲回家已經很累了，但兒子一句「你可不可以陪我去騎腳踏車？」他再累都會陪兒子去騎，只是這一騎就是兩小時，讓他累翻，但仍心疼說：「平時把他一個人丟在家裡，如果工作回來也不理他，這樣不行。」星卉一聽笑說：「你應該感謝他讓你運動，讓你有健康的身體。」

沈世朋也很感謝兒子讓他體驗到當爸爸的快樂，雖然兒子平常比較黏媽媽，但一想到玩就會找爸爸，因為媽媽不會陪他玩。至於不再生老二的最主要原因，沈世朋表示因為老婆孕吐很嚴重，從懷孕一路吐到生產都在吐，不希望她這麼痛苦，「因為她痛苦我也痛苦啊！」還有個主因就是現在這個年紀，要把他養到成人可以獨立，他已經70歲了，笑說：「20年後我還陪得動他嗎？」