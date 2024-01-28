立院龍頭之爭，民眾黨扮演關鍵少數，民眾黨主席柯文哲拋出邀藍綠立法院長候選人密談，對此國民黨主席朱立倫今（28）日強調，國民黨已經提名韓江配，「不管是本黨黨團或者是其他友黨來爭取支持，我們都尊重」。

柯文哲要求藍綠候選人到黨團溝通，國民黨院長參選人韓國瑜29日上午9時將拜訪民眾黨團，立法院長游錫堃說，若民進黨完成提名程序後就去拜訪。但民進黨立委林俊憲譏密室協商，民眾黨準立委黃國昌則嗆，民進黨主席賴清德若有指教公開講清楚，勿透過子弟兵放話。

對此，朱立倫今出席「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」活動，媒體問及，關於柯文哲提出密室密談可接受嗎？朱立倫回應，全黨已經共同提名韓江配，「由韓國瑜院長跟江啟臣副院長全權針對本黨黨團或者是其他友黨來爭取支持，我們都尊重」，相信韓江一定會以最大的誠意，展現改革的決心，同時也跟其他黨團交換意見，共同來爭取支持。

對於民眾黨今年黨工福利有1.5個月的年終，國民黨連7年沒年終，今年擬發8000元紅包。朱立倫說，相信所有黨工同仁都很辛苦，「我知道沒有福可以同享，但大家都不離不棄、有難同當，在最困難、最辛苦的情況，我們大家能夠共度難關」。