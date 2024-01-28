年關將近桃園市蘆竹區誠聖宮舉辦「關公有愛，寒冬送暖」活動，蘆竹警分局也藉此機會與里長一起進行犯罪預防宣導，守護轄內民眾過好年。

誠聖宮這次辦理揮毫贈春聯活動，市議員、誠聖宮主任委員劉勝全表示，秉持關聖帝君忠義博愛精神，本次活動廟方提供獎助學金200名、弱勢家庭禮券300名，鼓勵興學義助弱勢。廟方也請書法名家聯袂在現場揮毫，贈送免費的春聯給民眾。

另外為了體恤農民辛苦，誠聖宮更以行動力挺菜農，廟方也採購上千顆高麗菜及大白菜等應景年菜，現場發送給參與的信眾。

蘆竹警分局的員警也到現場主動上前與民眾互動寒喧，了解有無清寒戶或是急難救助人口，希望藉由警方的關心及慰問，讓民眾安心過好年。藉由這次誠聖宮辦理「寒冬送暖」的活動，分局也結合轄內坑口里里長徐慶和、海湖里里長徐式甫共同進行犯罪預防宣導。

在反詐騙宣導中，針對近期的深偽技術（deep fake）生成AI人臉詐騙技術進行說明，另外年節將近，為了讓民眾安心也進行居家防竊宣導。年節期間，蘆竹警分局更推出貼心服務，如有出國或出遠門「舉家外出」需求的民眾，可向蘆竹分局各派出所申請增設臨時巡邏箱，希望民眾多加利用。

分局最後也進行廉政倫理相關規範的宣導，提醒民眾洽公不必送禮、拒絕關說及不邀宴等正向文化，因文化禮儀需致送禮品，應遵守金額上限規定，現場員警與民眾互動進行有獎徵答，可獲得宣導品禮物。