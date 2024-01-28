台中64歲葉姓男子日前經結識2周的友人介紹高獲利投資管道，先依指定下載「狐狸錢包」等應用程式，更前去申辦網路銀行，以便日後資金流通更便捷，但行員在協助其認證網銀的過程中，頻頻受到應用程式干擾察覺有異，立即連繫警方，經過員警苦口婆心勸說並協助刪除可疑的應用程式，葉男見到手機恢復正常，這才相信自己遇上詐騙的可能性。

台中市警察局第三分局東區分駐所日前中午1點多獲報轄內新光銀行疑有民眾遭詐，葉男見警方到場一度很不諒解，直說自己有注意防詐宣導、不會被騙，因做生意，開通網路銀行日後也會比較方便，見員警想要進一步詢問，他連忙表示不申辦網銀業務也不領錢了。

（影片/馮惠宜）

無懼葉男武裝姿態，員警軟言以過去曾處理過的案件為例，感嘆無論是高知識分子、人生閱歷豐富的退休人士或是交際手腕老道的大老闆，為何往往都對網路上素未謀面的陌生人深信不疑，幾乎都到散盡家財才會驚醒，讓葉男低頭不語，當警方想再次確認手機內有無詐騙紀錄時，他終於放軟姿態，連連擺手稱：「不用啦！我已經把那個『狐狸』刪掉了！」

員警後來從通訊軟體的對話內容發現，葉男商場上結識僅半個月的友人介紹其高獲利的投資管道，請其前來申辦網路銀行方便轉帳，不但傳授回應行員的話術，也要求其下載「狐狸錢包」等APP準備購買虛擬貨幣。

幸好在警方與行員一同協助刪除這些來路不明的應用程式，避免其手機遭駭客程式盜取個人資料後，葉男的手機之後也恢復正常不再閃跳，直到此刻他才終於相信自己遇上詐騙的可能性。