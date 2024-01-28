南投縣純樸中寮鄉驚傳縱火案，永和村百姓公廟，昨天（27日）凌晨發生火警，警方獲報調閱監視發現，剛出獄的張姓男子（54歲）涉有重嫌，今天（28日）通知其到案說明，張男卻說詞反覆，一下說酒醉不知道，又供稱焚燒金紙找不到金爐，才放置地上焚燒，由於張男有酗酒惡習，長期精神狀態不佳，訊後將全案依縱火罪函送法辦。

根據網友上傳臉書影片顯示，27日凌晨近1點左右，1名中年平頭男子，帶著1瓶保力達，進入中寮鄉永和村百姓公廟內，拿起長香、金紙準備祭拜，卻將點燃的金紙直接丟在香案，隨即又拿一旁金紙再度丟入火堆中，男子眼見香案燃起熊熊烈火，竟站在前方的供桌觀看。

廟方人員上午到場發現，立即報警到場，警方調閱監視畫面，根據男子相貌及穿著特徵，鎖定才因酒駕被關半年出獄的張姓男子，28日通知期到案，並查扣作案時穿著的衣物及酒瓶。

張男因早期染有毒癮，後來又長期酗酒，患有精神障礙，多次到醫院精神科就診，他到案供稱，因為喝醉酒，不知道做了什麼事，隨即又表示，酒後到廟裡拜拜，因找不到金爐燒金紙，才將點燃的金紙丟到香案上，警方訊後將全案依縱火罪嫌移送法辦。

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