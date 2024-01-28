桃園市藝術人文發展協會28日邀請多位書法名家辦理新春揮毫活動，免費送春聯給民眾。（桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市藝術人文發展協會長期致力於桃園藝術推展，為桃園藝術活動盡心盡力，定期辦理各項公益推廣活動，28日邀請多位書法名家辦理新春揮毫活動，免費送春聯給民眾，現場還有新住民歌舞表演、新住民風味料理可品嚐，桃園警方也藉此機會進行宣導。

桃園市藝術人文發展協會理事長陳淑秋表示，協會於2014年成立，推廣並贊助原創藝文家、舉行藝文活動、辦理藝文教育等，以提升大家對藝文的興趣與素養，特別是對藝文弱勢學生的關懷與能力的提升，希望讓藝文生活化，讓生活中處處有藝文。

桃園市藝術人文發展協會每年均定期辦理各項公益活動，28日則邀請到書法名家在桃園區復興路135號新住民文化會館前，舉辦「2024歡慶龍年新春揮毫」活動，高票當選連任的立法委員萬美玲、市議員陳美梅的秘書陳文吉等人都到場共襄盛舉。

位於新住民文化會館旁武陵派出所員警也利用機會，結合113年加強重要節日安全維護、預防犯罪及交通安全宣導活動，加強各項勤務包含加強捷運施工路段、各風景區、傳統市場、大賣場、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點執行交通管制疏導。

另也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發。現場書法名家也當場即興演出，針對桃園警方今年的加強重要節日安全維護工作，現場揮毫贈送給在場宣導的員警。

桃園分局分局長吳明彥呼籲，警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行等處所，加強巡邏防搶防竊，強化警民合作，以確保民眾生命財產安全，讓轄內居民能夠安心過好年。另倡導「反詐五不」，不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，以避免受詐上當。