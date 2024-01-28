告五人將於3月16日在宜蘭縣立體育場舉辦演唱會。（相信音樂提供）

宇宙人將於4月27日在小巨蛋舉辦20週年演唱會。（相信音樂提供）

億級人氣樂團告五人與金曲樂團宇宙人為同門好友，此次踏上《2024超級巨星紅白藝能大賞》台北小巨蛋舞台「廝殺PK」開場，除了在台上分別使出絕招向歌迷「爭寵」，也各自為即將到來的演唱會拉票。雙方雖分別代表紅隊與白隊，但在後台拍照時竟搞笑「熊抱」在一起，現場「粉紅泡泡」瀰漫，笑說可以三月看完告五人，四月再看宇宙人，演唱會「龍總來」。

告五人將於3月16日於宜蘭縣立體育場舉辦《宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會》，宇宙人也將迎接4月27日在台北小巨蛋舉辦的《α：回到未來》20週年演唱會；此次2方人馬為《2024超級巨星紅白藝能大賞》率先在小巨蛋交手，進行「快問快答」PK賽時，首先以龍年吉祥話揭開序幕，告五人希望大家龍年「龍光煥發」、「與龍共舞」，宇宙人則祝大家「魚躍龍門」；接著要唱出有紅或白字的歌曲，宇宙人搶先以〈轉吧！七彩霓虹燈〉答題成功。

被問到若可以的話，希望有什麼超能力？告五人哲謙回答希望可以長高，被一旁的雲安吐槽：「長高這個超能力，我還好。」宇宙人方Q希望可以變成隱形人、小玉想要瞬間移動，阿奎則希望「學會煮飯」，答案讓大家哭笑不得。而引起網友熱議的「吃咖哩飯要不要拌」一題，則被告五人哲謙一句反問讓大家笑翻：「是希望有人陪伴一起吃嗎？」快問快答PK以兩團笑倒收尾。

此次紅白堪稱是宇宙人《α：回到未來》20週年小巨蛋演唱會前哨戰，去年奪下金曲樂團時，宇宙人曾透露穿著幸運紅內褲參與盛會，此次身為紅隊嘉賓，是否再次著用？方Q笑回：「雖然沒穿紅內褲，但今天的打扮很用心，不是正紅色，是有點時代感的暗紅色、橘紅色，也很符合20週年的感覺。」宇宙人也透露今天踏上小巨蛋演唱更有自信了，期待《α：回到未來》20週年演唱會的到來。