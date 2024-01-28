2024澳網女雙奪冠當下，謝淑薇（後）和搭擋梅騰絲開心擁抱彼此。（美聯社）

2024澳洲網球公開賽28日來到整個賽程最後一天，率先登場的女雙決賽，台灣名將謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）發揮相當出色，也讓對手打得相當氣餒，不是搖頭就是無奈看著包廂的教練團，最終謝淑薇組合6比1、7比5擊敗烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），本屆澳網已經先在混雙奪冠的謝淑薇，成為繼2000年的史塔布絲（Rennae Stubbs）後，首位在單屆澳網勇奪混雙、女雙雙料冠軍的選手。

第1盤謝淑薇和梅騰絲節奏控制得相當不錯，謝淑薇手感掌握也好，比較巧勁的回擊，都讓對手不好抓到感覺去反擊，一些失誤累積下來就打得相當氣餒、幾次搖頭不滿表現，謝淑薇組合這一盤連3次破發得手，在局數0比1之後一口氣連贏6局，不到半小時就收下盤數領先。

不過第2盤梅騰絲的發球局遇到比較多麻煩，首個發球局就苦戰超過11分鐘被對手破發，不過該盤第4和第8局謝淑薇組合兩度破了對手發球局，取得局數5比3聽牌，但第9局輪到梅騰絲再度被破發，也讓原本的破發優勢消失。

但謝淑薇晉級組合保持耐心，一球一球和對手對抗，第12局在琪臣諾克發球局逼出了3個冠軍點，最終烏克蘭／拉脫維亞組合回擊掛網，結束這場女雙對抗，謝淑薇進帳生涯第8座四大賽冠軍（女雙7冠、混雙1冠）。

謝淑薇（左）奮力回擊來球。（美聯社）

謝淑薇（左）、梅騰絲討論策略。（美聯社）