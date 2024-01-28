桃園市日前有名56歲男子在看牙醫時突然昏倒在地，送醫救治後診斷為心肌梗塞，醫院緊急施作心導管治療，詢問家屬後才得知男子牙痛已有數日。醫護提醒，心肌梗塞的典型症狀包括有胸痛、上腹痛、牙痛等，建議平時做好6大預防，才能遠離心肌梗塞找上門。

衛生福利部桃園醫院心臟內科主任吳學明指出，心肌梗塞有「沉默的殺手」之稱，心肌梗塞為急性心臟問題，是因心臟冠狀動脈阻塞造成，容易發生的時間大多在冷天氣、凌晨、情緒起伏大或飽餐過後，家中有心臟病史的人更須多加注意。

吳學明說明，現代人的生活習慣及飲食改變，使得罹患心肌梗塞的年齡層逐漸下降，有高血壓、心臟病家族史、缺乏運動、抽菸、肥胖、高脂血症等患者都是高風險者。據衛生署統計心臟病目前為十大死因第2名，2022年統計因十大死因死亡人數為15萬7267人，占總死亡人數75.5％，其中心臟病死亡人數為2萬3668人，更是比2021年增加8.3％。

吳學明表示，心肌梗塞的典型症狀為胸痛，可能轉移到下巴、背部，也常有病患會主訴上腹痛或是胸口有東西壓著或是牙齒痛等。桃園醫院護理師陳香綾則建議，要預防心肌梗塞找上門，可以從日常生活6大預防措施開始做起。

陳香綾說，第1點，平日飲食中可多選擇健康的食物，採取低熱量及低鈉飲食，多吃蔬菜水果和魚類，遠離油炸物、動物皮、內臟類及醃漬食物，勿暴飲暴食。第2點，吸菸者須立即戒菸或到醫療機關協助戒菸，菸中含有菸焦油，易導致血管阻塞，沒有吸菸者也應盡量遠離二手菸。

第3點要良好控制慢性病，例如高血壓、高血糖、高血脂需定期測量，採健康生活型態，遵照醫生指示規律服藥。第4點，建議應要多運動，至少維持每周3至5次、每次30分鐘運動，可採漸進式開始，但是如果在運動當中有出現上述心肌梗塞症狀時，就應立即停止。

第5點減重，可以藉由計算BMI確認自己是否需要體重控制，計算方式為體重（公斤）／身高（公尺）的平方，如果指數≧24時，就應特別注意了，最佳建議是介於18至24之間。第6點為定期健康檢查，即早發現異常現象也可以及早治療，避免錯失黃金治療期。