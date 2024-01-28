桃園市復興區目前正值柑橘類產期，近日一波寒流過境山區日前下雪，連續1周以來氣溫維持在10度以下，雖然部分果農已在寒流來臨前搶收桶柑，經市府農業局統計，寒害受損面積3公頃。復興區長蘇佐璽說，通報受損為華陵里光華部落果農，但實際勘查受損狀況並無達到災害救助比例，未來將爭取中央及市府補助建置加工廠，協助受災害農作物製成加工品減少農民損失。

蘇佐璽說，復興區柑橘種植面積約30公頃，大多以砂糖橘、桶柑為主，日前寒流復興區結霜及下雪，桶柑果樹到氣溫1度都還撐得住，果實則最怕持續降雨，下雨溼度高，天氣冷容易結霜，霜害會積在桶柑果實底部導致凍傷，果肉遇冷則會提早收乾。這次寒流通報農作物受損地區，為曾經下雪的華陵里光華部落一戶果園，日前會同農糧署人員前往勘查，初步未有明顯災情顯現，因此不符天然災害救助資格。

他也說，寒害屬於遲發性災損，山區農民仍應留意追蹤，復興區公所也將於農曆年過後，舉辦柑橘及咖啡推廣活動，期盼在盛產期協助山區農民銷售柑橘類作物。另外復興區近年來種植許多咖啡，因為種植條件有所限制，不會種在海拔1000公尺以上地區，所以咖啡樹不會遭受寒害。

過往柑橘類遭受寒害，另一種作法則會轉製成為果醬或是清潔劑等，蘇佐璽說，目前復興山區並無加工製造廠，山區果農沒有相關技術也無加工設備，他上任後積極向中央及市府爭取經費，希望在復興蓋一座農產加工廠，期盼未來為山區農作物提升附加價值。