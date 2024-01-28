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FINAL IN DOUBLE OT: Lakers 145, Warriors 144



LBJ: 36p, 20r (career high), 12a

Steph: 46p (9 threes) pic.twitter.com/nEpTsndotp — NBA (@NBA) January 28, 2024

本季首次「湖勇大戰」就打到第二次延長加賽！儘管史蒂芬柯瑞在第二次延長賽還剩4.7秒投進超前三分球，可是詹姆斯也在最後1.2秒貢獻關鍵兩罰俱中，幫助湖人145比144驚險擊敗地主勇士，詹姆斯拿下36分、20籃板與12助攻的驚人大三元，柯瑞雖有46分，卻仍無法挽回勇士頹勢。

勇士再次變陣，換上卓雷蒙格林擔任先發中鋒，首節柯瑞首感就不錯，單節飆進3顆三分球、包辦11分，也讓勇士保持小幅領先，但在上半場結束前，詹姆斯連拿7分，幫助湖人打完上半場取得68比63領先，詹皇半場18分，安東尼戴維斯也拿15分。

沒想到第三節一開始，勇士就靠著威金斯、克雷湯普生與柯瑞等人三分外線，打出24比5猛攻扭轉場上局面，轉眼取得14分領先，但接下來換湖人爆發，回應14比1攻勢追上，不過打完前3節，勇士仍以99比91領先，柯瑞與威金斯已經各拿22分。

來到最後關頭，湖人靠著羅素最後1分43秒的三分球，取得115比114超前，威金斯接著竟然兩罰落空，安東尼戴維斯最後28.9秒兩罰俱中，湖人打出誇張12比0小高潮，反觀勇士自從最後3分58秒柯瑞投進三分球後，得分竟然完全掛零。

打到末節最後22.3秒，裁判哨子誤鳴改判跳球，幸好勇士把球跳到，柯瑞也在最後15秒上籃取分，接著安東尼戴維斯最後14.7秒兩罰中1，湖人僅領先兩分，柯瑞暫停過後持球閃過安東尼戴維斯防守，回頭放進追平兩分，比賽也進入延長加賽。

柯瑞在延長賽最後53秒投進三分球，幫助勇士追成127比128，可惜柯瑞接著中距離沒進，羅素搶到籃板且站上罰球線兩罰俱中，克雷湯普生卻馬上投進追平三分球，時間僅剩5.9秒，湖人把最後一擊交給詹姆斯處理，結果他後仰拋投沒進，比賽進入二度延長。

打到二度延長還剩1分22秒，柯瑞投進不可思議失去平衡的三分球，幫助勇士141比139超前，羅素卻在最後51秒回敬三分球，里夫斯最後13秒兩罰中1，柯瑞卻在最後4.7秒投進大號三分球，但是詹姆斯切入製造犯規，最後1.2秒兩罰俱中，沒有暫停的勇士只能交給柯瑞大號三分球出手沒進結束比賽。