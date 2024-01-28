安溥昨在香港舉辦「時寐」巡迴演唱會。（聯成娛樂提供）

安溥昨在香港舉辦「時寐」巡迴演唱會。（聯成娛樂提供）

「安溥・時寐」巡迴演唱會27、28日在香港亞洲國際博覽館登場，一連兩天共吸引1萬2000人前往觀賞；這是「時寐」巡演第3站，也是安溥今年的個唱首航，她和音樂總監李壽全共同討論決定，接下來「時寐」的每一站，都會為該城市選唱一首專屬的歌曲，昨晚演出尾聲，她爲香港聽眾翻唱Pink Floyd的〈Wish you were here〉。

安溥上次到香港演出，是2018年的音樂節；個人專場則是2013年的「潮水箴言」演唱會，歌迷對她思念又期待，兩場演出一開賣即秒殺。出發前一晚，她哄完孩子入睡後又打掃家裡，只睡不到1小時，凌晨4點多天未亮就赴機場，抵港後稍事休息，緊接著展開一整天的歌唱體能課與總彩。

安溥身著90‘年代風格的細肩帶側高叉洋裝，布料上有若隱若現的金屬線條，腳踩converse、腿上是抓破的黑絲襪，外搭grunge風格的鬚邊黑絲絨長罩衫，搖滾叛逆與優雅並存。演唱會以〈最好的時光〉開場，當安溥唱到〈親愛的你想念我嗎〉，全場立即回應她：「想！」

「大家好，我是安溥。」唱完〈最好的時光〉，安溥跟全場粉絲打招呼：「這場演唱演出代表一個我永遠不可能成功的心願，就是希望在我剩下的職涯裡，我可以很努力地研究學習跟體會，如何唱給熱鬧的人聽，也可以唱給孤單的人聽；也很努力練習如何唱在最近的人眼前，也能夠唱到最遠的最後一排，我把這場演出獻給對人生有同樣感受的人，這場演出獻給你們。」

演出休息室都備有拳擊手套，讓安溥在上台前暖身揮拳，她也在長期鍛鍊之下，核心肌群更加強壯，聲音聽起來明顯比以往有厚度。她在演唱〈模樣〉和〈喜歡〉時，還走到舞台兩旁和歌迷打招呼，自嘲：「我看起來像不像個老太婆？」手握有線麥克風，她拉著麥克風線說：「這條如果是綁著我兒子多好。」

安溥也爆料妹妹在演出前一天傳訊息問：「聽說你的特別來賓是楊乃文啊？」她說：「我邊做重訓邊跪著尋找哪裡有楊乃文？因為我這個人愛計較吃醋，怕你們心裡想的全是楊乃文，為了了確這些人的懸念，現在歡迎楊乃文⋯⋯的超級大粉絲：佐修，這就是我的乃文寶貝。」佐修是安溥的巡演技師，被她形容為「我的守護神」。

由於安溥和台下互動時，不少歌迷喜歡大喊她「媽媽」，安溥聽到後說：「我的媽媽叫譚海珠，海裡有一個珍珠。今年演出要去很多地方，我想說把這個東西轉化一下，如果每一場演出都會遇到大家激情地喊媽媽，改成你媽或我媽，對於各種媽媽來說，應該是他們參與演唱會的一種另類的形式吧！至少我媽媽那天聽到大家『祝媽媽新年快樂』改成『祝安溥媽媽新年快樂』，我覺得這輩子她從來沒有這麼愛過我。」

此外，安溥特別為香港歌迷準備了一首專屬的歌〈Wish you were here〉，她說：「李老師不只念舊，本身更像搖滾經典博物館，他說這首歌跟香港聽眾的連結很深，我覺得這是老師用他一輩子的音樂修養，想送給這群孩子般的聽眾、以及身為歌手的我的一首歌吧！」並且希望在未來的每一站，都能把專屬的歌曲送到每一個想祝福的人心裏跟手上。

安溥以〈嫁禍進行式〉作為安可曲，她說：「42歲的我依然在努力，比我年輕的，比我年長的，一起加油吧！希望每一年我都有這個榮幸，常常來這裡表演給你們聽。」最後在〈李小龍〉歌聲中結束香港首場演出，今晚第2場演出後，本週日（2月3日）巡迴演唱會將唱回台北小巨蛋 。