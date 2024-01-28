又逢高雄芭樂、蜜棗盛產季節，為行銷脆蜜香甜的當令鮮果，高雄市燕巢區農會舉辦番石榴、蜜棗品質評鑑競賽，評鑑結果今天出爐，分別由林仙進、陳昱儒勇奪芭樂組、蜜棗組冠軍，成為本年度燕巢芭棗王。

高市府農業局長張清榮等人頒獎表揚優勝農友，張清榮表示，燕巢蜜棗和芭樂又甜又脆，深受國人喜愛，年節將近，蜜棗禮盒有早春報喜之含意，為年節最佳伴手禮，他鼓勵大家多多選購，期盼龍年「幸福棗上門」。

農業局表示，高雄市燕巢區擁有特殊的泥火山青灰岩土質，加上農民栽培技術精良，種植出的水果質優味美，其中番石榴、蜜棗、西施柚號稱「燕巢三寶」，是燕巢區重要的熱帶水果。

燕巢區番石榴種植面積1200公頃，年產值高達12億元，居全市之冠，因獨特的泥火山地質含有多種微量元素，使得當地種植出的番石榴果實滋味格外香甜脆口，平均甜度達12度以上，加上番石榴本身具豐富天然抗氧化物維生素Ｃ，且熱量低、纖維高，想兼顧美食與健康的民眾可多多食用。

另高雄市是全台最大蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積最多（296公頃），每年產季為11月至隔年4月，蜜棗果實圓潤可愛，皮薄果肉清甜，口感脆而多汁，另含膳食纖維、鐵、鉀等營養，有「台灣青蘋果」的美譽。

蜜棗在燕巢區不僅種植數量多，品質也相當優越，10幾年來，燕巢區的棗農多為全國蜜棗評鑑的常勝軍，深獲各界肯定。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，每年冬季隨著氣溫降低，番石榴及蜜棗也越來越美味，果實酸甜比最高，口感風味也最佳，現在就是品嘗的最佳時刻，也是過年送禮的第一首選。

燕巢區農會配合年節送禮所需，精挑品質優良之棗果包裝成精美禮盒(3公斤裝)上市，並全年供應番石榴禮盒，歡迎洽購。訂購專線：07-6163341燕巢區農會供銷部。