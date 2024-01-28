台南市新營區中正路25日民宅發生火警，造成32歲林女、3歲幼子喪命，4歲幼女經過將近3天搶救，28日凌晨0時33分宣告不治，大體移回新營跟母弟一起停靈在新營福園殯儀館。

新營區中正路25日下午2點半一棟透天厝發生大火，32歲林女帶著2名孩子躲在2樓浴室內，3人被救出時，雖然身上無明顯燒燙傷，但臉都被熏黑且沒有生命跡象，媽媽和兒子送醫不治，女兒轉送成大醫院急救，今天凌晨宣告不治。

消防局初判起火點在1樓客廳，並已經排除人為縱火可能，起火原因仍待調查。