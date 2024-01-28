新一屆國會將於2月1日開議，立法院正副院長選舉也將展開，拿下8席的民眾黨成為關鍵少數，角逐立法院正副院長的國民黨準立委韓國瑜、立委江啟臣，29日上午將拜會民眾黨立院黨團尋求支持。對此，國民黨立委王鴻薇喊話，希望民眾黨不要堅持密室會談，開大門走大路，公開透明才可以取信社會大眾，這也是保護雙方的做法。

王鴻薇指出，週一韓國瑜與江啟臣會展現十足誠意去跟民眾黨做溝通、交流，但是她之前就強調，最好不要閉門會談，以免被外界質疑是「密室協商」，其中是否有交換條件。

王鴻薇表示，外界希望黨與黨的合作應該是屬於公開透明，雙方可以談到大家共同的理念價值與政策，但一旦關起門來，難免被大家想到，大選前在君悅飯店談藍白合時，當時柯文哲堅持一定要君悅飯店上的小房間去談，這樣「閉門會議」這樣的做法，事實上無法取信於社會大眾

王鴻薇強調，兩黨若要合作，應該開大門走大路，如果一直不停操作，不但破壞互信，也讓外界懷疑合作，是否有任何密室私下交易，這樣就不足取。所以她支持韓國瑜、江啟臣到民眾黨尋求支持，但也希望民眾黨不要堅持一定要閉門會談，這樣是保護大家，最後會談結果、決定才能取信於大眾。