YouTuber愛莉莎莎先前在總統大選後質疑作票，引發軒然大波，隨後她便飛往韓國旅行遠離爭議，最近返台後，她終於發出7點聲明，認為開票有瑕疵，她也沒有故意轉發任何經過惡意變造的影片，希望大眾還她清白，不過還是有許多網友不買單，痛批她道歉還曬出泳裝照，而有網友建議她去當選務，她也正面回應了。

本名為陳天予的「愛莉莎莎」先前在選前之夜出現在柯文哲的造勢活動，開票結果出爐後，愛莉莎莎曾轉發多支影片，好奇是否真有開票不公一事，引起各界痛批，認為她涉嫌造謠並要求她道歉。對此，愛莉莎莎終於在27日打破沉默，發文表示會等這麼久才說話，是想等台灣事實查核中心查證清楚真相，她並沒有曝光或轉發任何經過變造的惡意影片，影片都是監票民眾拍的。

最後愛莉莎莎鄭重道歉，表示第一時間使用「作票」這種詞彙確實有誤，「身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用『開票流程違規』、『不符合開票流程』⋯等更為適合的說法，這部分是我的疏忽，當晚也已於限動更正用詞並為『做票』一詞道歉」

不過還是有許多網友對她的道歉不買單，建議愛莉莎莎報名選務人員體會他們的辛苦。對此，愛莉莎莎大方表示，之後會嘗試報名當選務人員，「但有沒有被選上又是另外一回事。」此外，發現有網友留言質疑「第一次看到道歉文放這種封面照」時，她則解釋「這個意境代表水落石出」。