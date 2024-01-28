民眾黨掌握立院關鍵8席，不分區立委當選人黃國昌今（28）日表示，將委員會從雙召委制改為單一召委制是重中之重，盼藍綠國會領袖提出高見。對此，前國民黨青年部主任陳冠安認為，單一席次召委制或許在第11屆國會對小黨有利，但在未來卻可能造成極其嚴重的憲政危機，摧毀在野力量的團結。

民眾黨團日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。此外，黃國昌今表示，除國會改革4大原則，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，同樣是國會改革的重中之重。黃國昌指出，關鍵之一是修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制。

對此，陳冠安今在臉書表示，黃國昌此舉完全印證他的猜測，民眾黨醉翁之意不在正副院長，而在召委席次，但他坦言沒想到民眾黨會想把雙召委改成單召委。陳冠安說當初設立雙召委制，是要保護國會少數黨，讓小黨也能獲得召委，避免召委被單一政黨所掌握。

陳冠安進一步說道，就第11屆國會「三黨不過半」結構下，最小黨關鍵少數，單一召委制確實可讓民眾黨游走藍綠間，獲得召委席次最大化的空間，一旦民眾黨在單一席次召委制的環境裡，獲得召委席次，就代表小黨能完全掌握該委員會的排審及相關權利，創造民眾黨的議題設定戰略縱深。

倘若第12屆國會由某一政黨單獨過半，陳冠安直言，將出現贏者全拿，出現比第9屆、第10屆民進黨完全執政更惡劣的一黨獨大行政立法運作模式。陳冠安表示，未掌握召委席次的小黨、在野黨，一旦失去排審法案的能力，想推動法案的NGO、公民團體、學者專家就只能靠向掌握召委席次的最大黨。

綜合上述分析，陳冠安直言，單一席次召委制，或許在第11屆國會對小黨有利，但在未來卻可能造成極其嚴重的憲政危機，摧毀在野力量的團結。陳冠安強調，制度調整不應只做戰術性思考，「國會改革要怎麼改？國家整體利益應高於個別政黨利益或是一時利益」。