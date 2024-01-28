警方查扣290萬元贓款。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣一名邱姓男子，日前向當鋪以不動產抵押借款290萬元，鍾姓當鋪老闆好意詢問用途，邱男僅稱要拿來投資，鍾姓老闆察覺有異，一路騎車跟隨並報警，警方到場，發現有詐騙集團成員欲跟邱男取款，當場逮捕年僅16歲車手，邱男這才恍然大悟，慶幸警方及時協助避免遭受詐騙。

頭份分局警方1月26日接獲鍾姓當舖老闆報案，稱邱男子前往當舖以不動產抵押借款290萬元，過程邱姓男子支吾其辭稱要投資使用，懷疑邱男遭到詐騙，因此立即向警方報案。

當鋪老闆騎車跟隨，並報案前往邱男住所埋伏，果真在當天中午12點多時，逮到前來取款的周姓少年車手，警方也順利查扣贓款290萬元，此時被害人才恍然大悟，慶幸警方及時協助避免遭受詐騙。

頭份分局指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略，持續加強打詐工作，結合民間團體共同打擊詐欺，相信透過公私協力、團隊合作、全民共同努力，定能將打詐工作做到最好。

頭份警分局長林育旺提醒，獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，切勿輕信別人給的明牌，才能看緊自己的荷包，若接獲疑似詐騙電話或訊息，應「1冷靜、2確認、3報案」，撥打165、110反詐騙諮詢專線查證。