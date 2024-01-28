據觀察者網引述英國《金融時報》27日報導，去年10月，有消息稱，歐盟計劃動用補貼或「關稅大棒」等工具，在與中國太陽能產品的競爭中保護歐盟企業。由於內部分歧，相關計劃一度不了了之。有歐盟知情官員透露，鑒於近期多家歐洲太陽能企業宣佈關閉生產，時隔近四個月後，歐盟再度醖釀對中企「下手」。

報導稱，最近幾周，四家歐洲工廠已經關閉或宣佈即將關閉太陽能電池板生產計劃。然而，此時正值歐盟推動可再生能源投資之際，歐盟準備在下個月宣佈一項減少溫室氣體排放的計劃。一些歐盟製造商將此歸咎於來自中國產品的競爭和他國政府的補貼。

其中，瑞士太陽能組件製造商梅耶博格本月早些時候表示，除非獲得政府支持，否則該公司將於4月關閉其在德國工廠，並擴大美國生產規模，預計約500個工作崗位將受到影響。該公司表示：「中國產能過剩的急劇增加，以及美印實施的貿易限制，導致2023年歐洲太陽能市場出現嚴重供應過剩和前所未有的扭曲。」

目前，行業數據預警歐洲製造商正「瀕臨崩潰」。一名歐盟官員告訴《金融時報》，歐盟委員會「意識到太陽能行業面臨的困難」，正在考慮貿易措施的「所有選擇」，可能包括對中國產品進行「反傾銷調查」、徵收「懲罰性關稅」，或激勵成員國政府保持工廠運轉。

不過，歐盟太陽能行業內部，對於歐盟是否應實施貿易壁壘存在分歧。

歐洲太陽能製造委員會（ESMC）持支持態度，認為歐盟應向中國產品「下手」。該委員會祕書長林達爾（John Lindahl）預警稱，歐盟太陽能製造商正「處於崩潰邊緣」，歐洲大部分生產可能會在三個月內關閉。他將此歸咎於來自中國產品的競爭。

「全球產能嚴重過剩，歐洲製造商無法在不遭受巨大損失的情況下銷售產品，我們需要應對來自中國的威脅，」林達爾稱，若現狀持續下去，「要麼製造商將被迫破產，要麼……資源將轉移到美國」，因為美國政府正向在美投資綠色技術的公司提供巨額補貼。

當地時間26日，歐洲太陽能製造委員會召開了緊急董事會會議，正考慮提出「反傾銷投訴」，要求歐盟委員會必須對此進行調查。林達爾稱，該委員會尚未做出任何決定，但「有必要考慮貿易防禦措施」。

不過，歐盟另一個行業組織——歐洲太陽能產業協會則公開反對任何貿易壁壘措施。

歐洲太陽能產業協會首席執行官海梅森伯格（Walburga Hemetsberger）表示，「我們一再警告歐盟和國家政策制定者必須迅速採取行動，提出真正的解決方案」，比如國家援助規則、彈性拍賣和信貸擔保。

另一名歐盟行業資深高管警告說，歷史表明，貿易壁壘將造成「雙輸局面」，並使歐盟的氣候目標「前途未卜」。歐洲生產的太陽能電池板僅佔實現歐盟2030年太陽能發電目標所需太陽能電池板的3％，開發商擔心實施貿易措施可能會影響供應並阻礙項目實施。

德國太陽能安裝商Enpal首席供應鏈官拉斯（Henning Rath）同樣認為，歐盟行業遭遇困境的根源，不在於外部競爭，重新引入保護主義措施將擾亂市場。他指出，「如今，中國人不僅在價格上最具競爭力，而且在質量上也最具競爭力」，歐洲缺乏中印等國家實施的「長期產業戰略」。

這並非首次傳出歐盟醞釀對中國太陽能產品「下手」的消息。路透社去年10月曾報道稱，近幾年來，中國太陽能電池板給歐洲製造商帶來了「巨大的價格壓力」。以德國為首的歐盟國家正試圖在太陽能領域減少對華依賴，計劃動用補貼或「關稅大棒」等工具，保護歐盟太陽能企業。

歐盟委員會當時的數據顯示，歐盟90％以上用於製造太陽能電池板的矽錠和矽片來自中國。歐洲太陽能電池板出現了供大於求和價格低廉的現象。歐洲太陽能製造委員會（ESMC）表示，價格已從年初峰值時的約每瓦0.24歐元降至0.15歐元左右，而歐洲製造商的定價為0.30歐元。

不過，有業內人士透露，歐盟行業內部對此存在分歧，有安裝商質疑質疑此舉屬於貿易保護。

歐洲太陽能產業協會曾警告稱，潛在的關稅戰將導致「雙輸」，並嚴重損害歐洲部署清潔能源的能力。他們擔心，此舉或導致2013至2018年期間的「情景重現」：當時，由於歐盟徵收關稅，中國產品供應減少，歐洲太陽能安裝速度也迅速下降。

公開資料顯示，歐盟在2013年首次對中國太陽能電池板、晶圓片和電池實施反傾銷和反補貼措施，並於2017年3月將這些措施延長了18個月，最終於2018年9月到期。期間，中國企業出口到歐洲的太陽能電池、組件面臨平均47.6％、最高67.9％的反傾銷稅率。