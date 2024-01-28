彰化縣鹿港彰濱工業區，今天（28日）中午1家金屬加工廠突傳出火勢，火勢在沿海地區的風勢下助長，火勢很快延燒整個工廠，由於工廠為鐵皮建築，火勢悶燒相當猛烈，警消獲報抵達現場，隨即拉起水線灌救，所幸火勢在30分鐘內撲滅，至於詳細的起火原因，則有待調查釐清。
這起火警發生在今天中午11點42分左右，鹿港彰濱工業區彰濱五路一段工廠發生大火，消防局派出各式消防車輛17輛、救護車1輛、消防人員37人前往，11時51分到達現場，12時02分火勢控制，12時08分火勢撲滅，所幸這起事故並無人員傷亡。
彰化縣消防局表示，接獲通報派出鹿港、福興、鹿鳴等分隊共37名消防員、17輛消防車趕往現場，抵達工廠後發現工廠已全面燃燒，濃濃黑煙不斷竄出，消防員緊急在工廠正門部署泡沫水線搶救。
不過因火勢劇烈與濃煙密布，加上擔心工廠會發生爆炸危及消防員安全，指揮官趕緊呼叫「後退、後退」，而搶救過程中工廠負責人當時在逃離過程中，受到輕傷，不過其仍協助指揮，告知消防員場內並無其他人員。
據了解，該工廠為從事拋光業務，裡面有木材等大量易燃物，最早為工廠內機台起火，所幸火勢在12點多就獲得控制，消防人員目前正在現場進行殘火處理，至於詳細的起火原因與財損等，仍有待消防局後續進一步調查釐清。
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