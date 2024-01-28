台北榮民總醫院昨天晚上舉辦尾牙，一名29歲的骨科住院醫師在表演跳舞後昏倒，目前仍裝葉克膜搶救中，北榮院長陳威明證實此事，坦言自己也在場，目前初步檢查，研判與該名醫師本身有先天心臟病有關，目前正全力救治中。

現在正值尾牙季，台北榮總昨（27）晚舉辦忘年會活動，該名骨科醫師排定壓軸表演舞蹈，卻在舞台上突然昏倒，由於醫院醫師都在現場，多人立刻給予急救，加上尾牙場地就在北榮對面的餐廳，急診醫師立刻趕往現場給予急救。

根據急診紀錄，該名骨科醫師晚上9時39分送入急診，並進行電擊，根據急診紀錄，該名病患在晚間9時51分「重獲脈搏」，晚間10時20分進行電腦斷層掃描後，送往加護病加房並裝上葉克膜救治。

陳威明表示，這名醫師是第一年住院醫師，在台上表演後倒地，一定會給予醫師全力支持和幫忙，急救過程完全沒有任何延誤，目前初步檢查，和飲酒無關，也沒有心臟問題，判斷是屬於心臟病。原因還在搶救中，也盼望外界不要過度揣測干擾。

陳威明強調，院方舉辦活動之前，都重申禁止逼酒、強迫部屬喝酒， 因為平常就很忙，也要求同仁不要逼迫做不願意的表演。若有的同仁自動自發主動想表演，我們都有給紅包，希望大家同樂，製造歡樂氣息。