台灣女優孟若羽擁有G級傲人身材，因為長相與女星楊丞琳有些相似，被封為「暗黑楊丞琳」。卻因人紅是非多，她近日照片被不肖業者盜用推銷豐胸產品，讓她氣得自爆「我的是隆的」，要粉絲別上當。

孟若羽在IG秀出廣告截圖，指出不只照片被盜用，上頭還寫著：「我是孟若羽，現急需招募100名胸部小於D的小胸女孩，體驗我代言的最新豐胸產品」，讓孟若羽忍不住怒批：「拜託一下，我說過我的胸部是隆乳，不是吃什麼豐胸產品。」

孟若羽同時也PO出影片，社群出現28個假冒帳號，她強調「全是詐騙，都是假的，各位粉絲不要上當受騙，檢舉不完，時間越久越多，唯一粉專19萬人追隨，其他都冒牌」，也求粉絲認真看內容，還是一天到晚問她真假，並表示「羽粉看到直接檢舉，不用再截圖問我真假，謝謝。」

過往，孟若羽曾因工作性質經常被騷擾，且認為女生容易在夜店被吃豆腐，讓她怒斥：「不好意思我沒辦法接受，因為真的太超過了，你憑什麼摸我胸部摸我腰甚至摸我屁股！？」該男子之後向友人要孟若羽的聯絡方式想要道歉，但她至今沒有收到對方訊息，她強調「不怕有酸民說我怎樣，我認為女性就是要勇敢的站出來勇敢拒絕，而不是忍氣吞聲讓男生的行為舉止越來越過分」。