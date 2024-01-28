白俄女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）強勢衛冕澳網女單冠軍，賽前她照例在健身教練史塔西（Jason Stacy）的光頭上簽名，這被她認為是一個吉祥的儀式。雖然不需要史塔西的大光頭，莎芭蓮卡也打得鄭欽文完全招架不住，不過她此次勢如破竹，一盤不失摘下冠軍，她很肯定是大光頭在保佑她。

「不知為何我開始在他的頭上簽名，我在第一場賽前就這麼做了，現在已成為例行公事。他其實不怎麼喜歡，不過他也想要贏球，所以這很酷吧？」莎芭蓮卡一邊說一邊笑，賽後又說：「在布里斯本決賽之後，我給團隊們施加了一點壓力，我們這次表現得比較好了，多虧你們我才有今日的一切。」

莎芭蓮卡在布里斯本網賽也是一路直落二殺進決賽，卻慘敗給哈薩克女將芮芭琪娜（Elena Rybakina），因此這次的光頭簽名儀式必須堅持至最後一場。莎芭蓮卡也解釋「我們就是喜歡做一些奇怪的事。」還好對於史塔西來說並不是特別過分的事。

Aryna Sabalenka is continuing the trend of signing her fitness trainer, Jason Stacy's head before every match at the #AusOpen 🤣✍️ pic.twitter.com/vHSvPm8eij — Eurosport (@eurosport) January 27, 2024

運動場的迷信和儀式很常見，美國職棒勇士隊前年打出一波14連勝，他們怕搞壞手氣，投手教練只好每天早餐都吃甜甜圈，因為那是他前幾場開始吃的東西，一直到連勝結束才終於能「回復健康飲食」。