麥當勞龍年攜手Hello Kitty拜年外，也讓「金迎招財系列」、「紅豆派」、「阿里山雲霧單品咖啡」回歸。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

肯德基「富貴開運金沙雞」2月1日登場，期間買指定套餐再送龍年限量紅包袋。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱新春推「12塊炸雞重量桶」，原價720元、特價499元，現省221元。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡「漁人蝦貝雙鮮堡」限量上市；另2月9日前完成指定活動送「航海王紅包袋」。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

年節聚餐需求旺盛，加上多數店家新春會暫停營業，全年無休的速食店自然成為不少人解饞首選，品牌春節檔期藉由大份量餐點及吉祥寓意新品搶客，盼業績較平時提升1至2成以上。

麥當勞除了聯名Hello Kitty拜年並讓「金迎招財薯來堡」回歸外，同時復活象徵呷甜甜過好年的「紅豆派」，以酥脆派皮包裹綿密紅豆餡帶來香甜滋味；另有適合通宵提振精神的「阿里山雲霧單品咖啡」，即起限量回歸。最後，麥當勞為歡慶登台40歲生日推限量「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，就連蔡依林都直呼「超可愛！」她也不忘秀手藝，親手做翻糖生日蛋糕為品牌慶生。馬克杯對杯全台限量4萬組，31日上午11點正式亮相。

肯德基「富貴開運金沙雞」2月1日起限時回歸，以酥脆多汁的咔啦脆雞結合富貴金沙醬，透過金黃配色外觀象徵招財寓意，同時推「金沙薯條」讓粉絲感受濃郁金沙瞬間在味蕾噴發。此外，2月1日起進入富貴金沙宮活動首頁，參與求籤活動有機會獲「開運金雞腿聖筊」及請吃相關套餐等好康。

頂呱呱2月4日前推出限定3款「呱呱龍吼力」優惠組合餐，像是「12塊炸雞重量桶」主打經典台式風格薄皮嫩雞，裡面有原味炸雞6塊、原味雞腿6支，標榜鮮嫩多汁很開胃；而「辣呱肉肉組」則是辣味炸雞2塊搭辣味雞翅、呱呱包，限時下殺77折。

正與人氣動畫《航海王》聯名的摩斯漢堡，限時限量推「漁人蝦貝雙鮮堡」，使用整顆帆立貝配Q彈蝦排讓海味更濃郁，會員在APP選購可享優惠價129元，只賣3千組；另2月29日前單筆消費滿230元並登錄發票可參加抽獎，有機會抽萬元摩斯卡儲值金。